Les vols dans des véhicules en forte augmentation à Liège: voici comment la police compte stopper les voleurs

Cinq individus ont été privés de liberté, dans la nuit de dimanche à lundi, après avoir commis des vols dans des véhicules stationnés, a indiqué lundi le parquet de Liège. Un phénomène en expansion, qui a obligé les forces de l'ordre à prendre des mesures particulières.





Trois vols constatés par la police en quelques heures



Un premier individu a été interpellé rue Louvrex, à 5h45, après avoir brisé la vitre d'une voiture à l'aide de son bras. L'homme, en séjour illégal, avait la main ensanglantée lorsque la police est intervenue. Malgré cela, il a nié les faits.



Ensuite, vers 18h30, deux hommes ont été arrêtés près de la rue des Pitteurs. Les individus avaient utilisé une télécommande qui sert de brouilleur d'onde afin que la voiture ne se verrouille pas au moment où le propriétaire la ferme. Ils ont ensuite pris dans ce véhicule plusieurs objets, dont un parfum et un câble stéréo.



Enfin, vers 22h30, deux suspects ont été interceptés par la police place Xavier Neujean. Les hommes venaient de pénétrer dans un véhicule dont la fenêtre était restée ouverte.





Hausse de 51% par rapport à 2018



La police de Liège a confirmé "l'augmentation significative des vols dans des véhicules". Depuis le mois de janvier, 3.162 vols ont ainsi été enregistrés, soit 51% de plus que pour la même période en 2018.





Comment la police réagit?



Plusieurs dispositions ont été prises afin de contrer le phénomène. "Depuis la mi-septembre, des actions spécifiques sont de nouveau menées durant la nuit par la brigade judiciaire appuyée par d'autres services de la zone. De plus, des plans d'actions journaliers permettent à trois équipes de se relayer pour patrouiller entre 8h00 et minuit sur toute la zone", a indiqué la porte-parole de la police de Liège. "Toutes ces actions policières s'effectuent en civil avec pour objectif d'intercepter les auteurs en flagrant délit. Ce travail, sous l'autorité du parquet de Liège, vise à obtenir une réponse immédiate afin d'essayer de juguler le phénomène d'augmentation des vols dans des véhicules", a-t-elle poursuivi.





Conseils de base pour éviter un vol dans votre véhicule



Les forces de l'ordre donnent aux Liégeois quelques conseils utiles contre ces vols appelés vols d'opportunité, comme "ne rien laisser dans le véhicule (même un paquet de cigarettes vide), basculer les sièges arrières afin de montrer le coffre vide, stationner son véhicule dans un endroit éclairé, ou encore nettoyer la trace de la ventouse du GPS".