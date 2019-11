Libéré en avril, un Liégeois menace de mort la mère de ses trois enfants

Un individu âgé d'une trentaine d'années a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège après avoir menacé de mort son ex-compagne, a indiqué lundi le parquet de Liège.

Le Liégeois, condamné à 3 années de prison et libéré en avril dernier, a menacé la mère de ses trois enfants à plusieurs reprises. Après de nombreuses années de vie commune, le couple s'est séparé il y a un an. Depuis quelques mois, la victime a refait sa vie avec un autre homme, situation que le suspect ne supporterait pas. Il a donc proféré des menaces de mort à l'encontre de son ex-compagne. Il a entre autres pris en photo une arme à feu avec des munitions en indiquant à la victime qu'elles lui étaient destinées. Le magistrat de garde a jugé que l'homme représentait un véritable danger pour la victime et a formulé une demande de mandat d'arrêt.