Liège a inauguré ses ruches... connectées: "On ne devra plus aller les voir aussi souvent"

La Province de Liège inaugure ses ruchers connectés ! Des ruches qui transmettent en continu des informations précieuses à l'apiculteur : température, humidité, poids ou encore des images grâce à des webcams. Le but ? "On ne devra plus aller les voir aussi souvent. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie, mais moins on les dérange, mieux c'est", a expliqué Christophe Close, apiculteur au sein du service Environnement de la Province de Liège.

Il y en a 9 au total, réparties sur trois sites, notamment en plein centre-ville. Il y a au total de 540.000 abeilles.

Des ruches en milieu urbain, ce n'est pas anodin, et pourtant ça marche. Cela permet même d'en savoir plus sur nos villes.

Equiper une ruche pour la "connecter" a un coût : un peu moins de 500€ par ruche.