Liège: après avoir menacé un commerçant avec une arme factice, il se rebelle et crache sur les policiers

Un Liégeois âgé de 49 ans a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de probation autonome d'une durée d'un an pour avoir menacé un commerçant avec une arme factice. Lors de son interpellation, le prévenu s'était rebellé contre les policiers.



Le 28 octobre 2015, le prévenu s'était rendu dans une boulangerie du centre de Liège et avait eu une altercation verbale avec une cliente, puis avec une vendeuse. Il avait craché sur le comptoir. Le gérant était intervenu pour s'opposer mais le prévenu avait sorti une arme de sa poche et avait menacé plusieurs personnes.

Le peloton anti-banditisme était intervenu et, sur base d'une description de l'auteur, le prévenu avait été interpellé peu de temps après les faits. Il portait une arme factice et un couteau. Le prévenu s'était rebellé, avait tenté de se défaire de ses menottes et avait craché en direction des policiers. Il avait encore tenté de repousser les agents à l'aide de ses pieds. Le prévenu a été condamné pour ces faits à une peine de probation autonome d'une durée d'un an. En cas d'inexécution, il devra purger une peine d'un an de prison ferme.