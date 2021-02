Il est difficile d'estimer le nombre exact, mais plusieurs centaines de personnes se sont réunies dans le quartier Saint-Léonard, dans le nord de Liège, lors d'un carnaval clandestin. Au programme: de la bière, de la musique, mais peu de masques et pas de distanciation sociale.

Nos journalistes sur place ont recueilli les commentaires de quelques participants. Ils expriment une profonde lassitude et un ras-le-bol des mesures sanitaires. "On en a marre, il fait beau, on fait la fête", voilà en résumé les réactions des personnes présentes.

Dans le quartier, aucun signe visible de la police. Selon nos informations, des policiers en civil ont été envoyés pour infiltrer les participants à l'événement. Ils doivent relever les identités des personnes présentes et les transmettre au parquet. Chaque participant risque 250 euros d'amende. Rappelons que les rassemblements à l'extérieur sont limités à quatre personnes, et doivent se faire dans le respect de la distanciation sociale.

L'événement est appelé le "Carnaval du Nord". Un carnaval de quartier remis au goût du jour. Un message a été diffusé ce vendredi soir sur les réseaux sociaux pour annoncer que le carnaval était reporté. "Cependant, toute initiative personnelle d’habitants et commerçants du quartier désireux de marquer le coup dans le respect des règles sanitaires en vigueur est vivement soutenue. [...] Rendons notre quartier plus gai et plus avenant durant cette période! En décorant, par exemple, la façade de notre habitation du drapeau du carnaval et d’autres ornements, en se déguisant pour se rendre au supermarché, à la boulangerie ou à la librairie ou encore en égayant l’ambiance de sa rue par quelques loupiotes et notes de musiques de circonstance", indiquait également le message.