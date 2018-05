Liège: condamnée pour des ébats sexuels sous méthadone à la vue de tous, en pleine gay-street 2015

Une Liégeoise âgée de 43 ans a été condamnée mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 10 mois de prison avec sursis et à une amende de 300 euros après avoir commis des faits d'outrage public aux mœurs. Cette dame avait entretenu des relations sexuelles en public lors de la gay-street qui s'était déroulée à Liège en 2015.

De nombreux passants avaient été offusqués de constater que, lors de la gay-street qui s'était déroulée le 12 septembre 2015 à Liège, une dame et son partenaire occasionnel avaient entrepris des relations sexuelles en public. Le couple s'était à peine dissimulé dans le couloir d'un hall menant à l'entrée d'un immeuble.



La police était intervenue après les multiples demandes des passants et avait mis fin aux ébats qui constituaient un outrage public aux mœurs. Les deux prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal pour répondre de ces faits.



L'homme avait été jugé dans une procédure distincte. La dame avait reconnu les faits tout en soulignant qu'elle était sous l'influence de l'alcool et de méthadone lors de ses ébats sexuels publics.



Le tribunal l'a condamnée à une peine de 10 mois de prison avec sursis et à une amende de 300 euros.