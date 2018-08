Liège: de nombreuses activités organisées pour fêter le 15 août en Outremeuse

Les festivités du 15 août débutent officiellement en ce moment à Liège. Première animation: on fleurit les Marie du quartier d'Outremeuse. Fanny Dehaye a assisté pour le RTL info 13 heures à cette cérémonie folklorique. C'est le premier acte de trois jours de fête.

Les traditionnelles festivités du 15 août vont rythmer la semaine en Cité ardente. Pour l'occasion, de nombreuses activités sont prévues en Outremeuse: brocantes, concerts, jeux, foires, messes et processions folkloriques. Après avoir pu profiter du grand Marché aux Puces samedi et dimanche derniers, les Liégeois ont une semaine bien remplie. Dans le cadre des célèbres festivités du 15 août, de nombreuses activités sont organisées en Outremeuse aussi bien pour les grands que pour les petits. Ainsi, ce mardi à 13h00, la République Libre d'Outremeuse ont fleuri les Marie du quartier.

Après quoi, des spectacles de marionnettes liégeoises sont présentés au célèbre musée Tchantchès, situé au 56 de la rue Surlet, à 14h30 et 15h30. A 17h00 se fera, toujours depuis le musée, la sortie du Royal Bouquet d'Outremeuse pour ses aubades traditionnelles dans les artères du quartier. Le tout animé par "Les Putchers", juste après la remise à Tchantchès du costume de la Confrérie des Djoyeûs Neûrs Djâkes dèl Légia. Une heure plus tard, les Liégeois pourront assister au grand tir de Campes par les Carillonneurs Herviens sur la place Delcour.

Mercredi, les festivités débuteront en matinée (dès 9h45) avec le départ de la Procession de l'Eglise Primaire Saint-Nicolas, située rue Fosse-aux-Raines. Pour l'occasion, la vierge Noire d'Outremeuse sera escortée par l'armée de Napoléon de Charleroi, la Confrérie Tchantchès, la Confraternité Saint-Nicolas, les Scouts de la cinquième Unité d'Outremeuse et la Société littéraire wallonne "Le Royal Caveau Liégeois" et la Confrérie des Marcatchous d'Sint-Foyin. A 12h00, aura lieu la collecte des petits pains chez les boulangers du quartier par les Louveteaux. A 14h00, Tchantchès recevra encore un costume, à savoir celui de "Vî Bleu", par François Walthery. Après quoi, des spectacles de marionnettes seront une nouvelle fois organisés à 14h30, 15h30 et 16h30.

Au même moment, soit à 14h30, la rue Louis Jamme accueillera le Grand Cortège folklorique du 25e anniversaire du Géant Tchantchès. Celui-ci passera notamment par la place de l'Yser, la rue Puits-en-Sock, la Place Delcour et le pont Saint-Nicolas. Le cortège laissera ensuite place à 18h00, au sein de l'Eglise Primaire Saint-Nicolas, à la cérémonie de Bénédiction des amoureux et partage des petits pains bénis de Sainte-Marie. La journée se terminera avec une série de concerts dont ceux offerts par le NRJ Music Tour. Plusieurs artistes belges, dont Kid Noize et Alice on the Roof, se réuniront sur le podium installé place Delcour. Les festivités prendront fin jeudi avec, à 17h00, l'enterrement de Matî l'Ohê au musée Tchantchès et à 22h30, le feu d'artifice des Forains tiré depuis la Passerelle.