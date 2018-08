Liège: déjà condamné 9 fois, il tente de pénétrer par effraction dans plusieurs habitations

A Liège, un multirécidiviste a été arrêté hier soir après avoir tenté de fracturer les portes de plusieurs habitations. Le suspect, âgé de 36 ans, est déjà connu des services de police puisqu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises, 9 exactement, pour des faits similaires.

Un trentenaire a été interpellé vendredi pour avoir tenté de fracturer les portes de plusieurs habitations liégeoises, a souligné samedi matin le parquet de Liège. Le suspect a déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé. Un homme âgé de 36 ans s'est rendu vendredi après-midi sur le quai des Tanneurs, à Liège. Une fois sur place, il s'est muni d'un imposant tournevis qu'il a utilisé pour tenter de forcer les serrures de plusieurs habitations. Il a finalement été pris en flagrant délit par un témoin qui a rapidement contacté les services de police. Les agents sont arrivés sur les lieux et ont interpellé le suspect qui a été privé de liberté. Déféré au parquet de Liège, il a été entendu et a avoué les faits. Bien connu de la justice, le trentenaire a déjà été condamné à neuf reprises pour des faits de vol, de stupéfiant, de rébellion et d'armes. Le magistrat en charge de l'affaire a donc décidé de mettre le dossier à l'instruction.