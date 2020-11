Dans le quartier liégeois d'Outremeuse, un projet citoyen va pouvoir se concrétiser grâce au rêve un peu fou d'une poignée d'habitants. Et d'un joli coup de pouce du destin...

Avec l'aide de la coopérative liégeoise des "Biens Communaux", quelques habitants ont saisi l'opportunité de la vente d'une friche (100 m² et des locaux) dans la rue typique de la Porte-aux-Oies pour tenter de mobiliser des coopérateurs pour l'achat de celui-ci. "En voyant ce terrain, on s'est dit que ça serait vraiment une opportunité de ne pas y construire une énième chose, mais de pouvoir le laisser vide pour y aménager de la verdure et quelque chose de collectif", confie Virginie Gerouville, habitante du quartier à l'initiative du projet.

Premier miracle, en l'espace d'une semaine, ce sont 400 coopérateurs qui se sont manifestés, et 120.000 euros ont été réunis. Malgré cela, la vente aux enchères du terrain leur est passée sous le nez, n'ayant pu suivre la surenchère.

"Quasiment personne n'a de jardin"

Et pourtant, deuxième miracle, ils sont parvenus à en devenir propriétaires. Les personnes qui ont acquis le terrain se sont retirées de la vente pour permettre de réaliser leur projet: un espace de verdure, de rencontre et d'activités pour le quartier. "On est dans l'un des quartiers les plus denses de la ville, explique François administrateur-délégué de la coopérative les Biens Communaux. Quasiment personne n'a de jardin. La justification sociale de faire ce lieu est clairement démontrée à notre avis."

Pour finaliser le projet, il manque encore toutefois 30.000 euros, même si l'achat du terrain a bien été acté.