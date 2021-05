Des travaux ont débuté hier/jeudi au tunnel de Cointe, et ils se prolongeront pendant tout le week-end. C'est l'une des liaisons les plus fréquentées de Belgique: 80.000 véhicules transitent chaque jour dans cet ouvrage hors-norme.

Quatre jours de travaux et une fermeture de la liaison: du jamais vu depuis la mise en service du tunnel il y a 20 ans.

Il faut remplacer le joint de dilatation du Pont du Pays de Liège en direction du Luxembourg ou renouveler le revêtement en asphalte des voies depuis la sortie du tunnel de Cointe jusqu'au pont de Pays de Liège.

"Un joint de dilatation, c'est cette infrastructure qui permet au pont de pouvoir effectuer de très légers mouvements, de se dilater en cas de changement de température", a expliqué Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico, la Société de Financement Complémentaire des infrastructures, au micro de nos journalistes Samuel Ledoux et Julien Raway.

Des chiffres fous

Long de 4 kilomètres, cette liaison est l'une des plus fréquentées du pays. On y dénombre 1 accident tous les 2 jours, la circulation est gérée 24/24h par 600 panneaux de signalisation. Il y a 14 zones de refuge, 32 sorties de secours et plus de 260 caméras.

"Elles permettent, lorsqu'un événement survient dans la liaison, d'informer l'opérateur. Un incident, cela peut être simplement une panne ou la présence d'un piéton", a indiqué Héloïse Winandy. "L'opérateur vérifie évidemment la véracité de cet événement, il peut alors mettre en place le scénario qui est adapté en fonction de l'incident survenu".

Un demi-milliard d'euros aura été nécessaire pour sa réalisation. Cet ouvrage hors-norme sera à nouveau entièrement accessible dès lundi matin.