Liège: deux femmes condamnées pour avoir commis un vol sur une ex-détenue

Une femme âgée d'une quarantaine d'années a été condamnée vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 6 mois de prison avec sursis après avoir commis un vol avec violences sur une personne vulnérable. Sa complice a été condamnée par défaut à une peine de 12 mois de prison ferme.

Les deux prévenues, qui s'étaient rencontrées en prison, avaient repéré le 10 avril dernier une autre ex-détenue qui détenait un sac et un GSM. Elles avaient décidé de voler le sac de la victime, une personne qui se trouvait dans un état de vulnérabilité. Après avoir engagé la conversation, une des prévenues avait porté des coups violents à la victime et l'avait projetée au sol. Elle lui avait subtilisé son sac contenant le GSM et un abonnement de bus. L'instigatrice du vol commis sur la personne vulnérable comptait déjà six condamnations pour des faits de vols et d'extorsions sur son casier judiciaire. Mais le tribunal lui a offert une nouvelle opportunité de se reclasser dans la société et l'a condamnée à une peine de 6 mois de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive. Sa complice absente au procès a été condamnée par défaut à une peine de 12 mois de prison ferme.