Deux individus alcoolisés ont été interpellés samedi après-midi par la police liégeoise au parc de la Charteuse (Liège) pour outrage, détention de stupéfiants et rébellion, indique dimanche après-midi le parquet de Liège. Les policiers ont notamment reçu "une pluie de crachats" de la part des deux hommes.

Deux hommes âgés de 23 et 24 ans ont décidé de faire une petite fête samedi après-midi dans le parc de la Chartreuse à Liège. Une patrouille de la police de Liège les a contrôlés et a remarqué qu'ils étaient tous les deux bien alcoolisés. L'un d'eux a profité de la présence policière pour narguer les agents en buvant entièrement sa bouteille d'alcool et en les insultant. De la cocaïne a également été retrouvée sur l'un des individus.

Les agents ont alors décidé de les interpeller mais les deux fêtards se sont rebellés en tentant de mettre des coups aux policiers et en les gratifiant d'"une pluie de crachats", explique le parquet de Liège.

L'un des suspects étant récidiviste, il sera cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour détention de stupéfiants, rébellion et outrage.