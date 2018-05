Liège: deux individus interpellés pour avoir commis une fraude informatique "de grande envergure" envers la Fnac

Les forces de l'ordre ont réussi à démanteler une fraude informatique de grande envergure à l'encontre de plusieurs magasins Fnac samedi, indique-t-on dimanche matin au parquet de Liège. Les suspects à l'origine des faits ont été appréhendés. Deux Bruxellois, un mineur d'âge et son cousin âgé de 19 ans, ont été interpellés pour avoir commis une importante fraude informatique dans plusieurs magasins de l'enseigne Fnac en Belgique. Samedi, le majeur s'est rendu dans le commerce liégeois de la marque pour prendre des cartes cadeaux. Il a relevé les codes des cartes avant de se rendre à la caisse avec elles. Il a ensuite demandé aux employés de les recharger et de mettre 1.400 euros dessus. Le suspect a alors fait semblant d'avoir oublié sa carte de banque dans sa voiture et a fait croire au caissier qu'il allait devoir aller la rechercher. Une fois sorti de l'établissement, il a donné les codes des cartes cadeaux rechargées à son cousin, qui s'est occupé de passer plusieurs commandes sur le site internet de l'enseigne. "Ils ont utilisé à plusieurs reprises cette technique. Une fois qu'ils recevaient ce qu'ils avaient commandé, ils pouvaient garder les objets ou les revendre sur eBay", détaille dimanche matin le parquet de Liège. "Le mineur d'âge a expliqué que c'était la deuxième fois qu'il aidait son cousin."

Le jeune homme de 19 ans a été déféré au parquet liégeois. Le magistrat en charge de l'affaire a mis le dossier à l'instruction.