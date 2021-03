Liège ferme ses parcs et cimetières à cause des rafales

Les parcs et les cimetières de la ville de Liège seront fermés au public toute la journée de samedi, en raison des conditions venteuses, indique samedi matin la zone de police liégeoise.



En raison des vents annoncés et par mesure de précaution, la ville de Liège a décidé de fermer l'ensemble de ses parcs et de ses cimetières. L'Institut royal météorologique (IRM) a en effet émis un avertissement jaune sur l'ensemble du pays jusqu'à 20h00 samedi soir, annonçant des rafales entre 80 et 100km/h. Cette interdiction devrait prendre fin dimanche dans la matinée, sauf avis contraire en fonction des conditions météorologiques, souligne la police de Liège.