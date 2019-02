Liège: il conduisait des prostituées dans des hôtels et leur demandait la moitié de leurs gains

Un Liégeois, âgé de 39 ans, a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 40 mois de prison avec sursis de cinq ans pour avoir tenu une maison de débauche et avoir exploité la prostitution de sept dames. Le prévenu avait développé ce genre d'activités afin de satisfaire son addiction aux jeux.



Entre janvier 2013 et juillet 2014, le prévenu avait tenu une maison de débauche et exploité la prostitution de quatre dames en développant ses activités dans sa maison personnelle située à Saint-Nicolas (Liège). Cet homme avait été entraîné dans une importante addiction aux jeux et avait de gros besoins d'argent. Les filles exploitées à un rythme soutenu avaient confié qu'elles devaient reverser au prévenu 50% de leurs gains.

Libéré sous conditions à l'issue de ces premiers faits, le prévenu avait développé le même genre d'activités entre juin 2015 et septembre 2017 en exploitant la prostitution de sept dames. Le prévenu exerçait un rôle de "coach" et conduisait les prostituées à des rendez-vous fixés avec les clients dans des hôtels. Cet homme avait reconnu l'ensemble des faits et avait exposé que son addiction aux jeux en était à l'origine. Il a été condamné à une peine de 40 mois de prison avec sursis total de cinq ans.