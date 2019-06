Liège: il lance un pavé sur son beau-père avant de lui porter des coups à l'aide d'un pied de table

Un jeune homme âgé de 18 ans originaire du Gabon a été interpellé lundi matin pour avoir porté des coups volontairement à son beau-père tout juste après sa sortie d'IPPJ, a-t-on appris auprès du parquet de Liège.



Claude est arrivé du Gabon il y a quelques années dans le cadre d'un regroupement familial, sa mère ayant épousé un Belge de 63 ans. Le jeune homme, jusqu'il y a peu, était mineur d'âge et était déjà fort connu de la justice. Il a d'ailleurs fait plusieurs séjours en Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse (IPPJ).





Le dossier mis à l'instruction



Ce lundi matin, le Gabonais est sorti d'IPPJ et s'est directement rendu à son domicile à Liège. Arrivé devant la maison, il a enjambé la clôture du jardin et lancé un pavé en direction de la cuisine où son beau-père buvait une tasse de café. La pierre a atterri à quelques centimètres de la victime.

Une fois le beau-père sorti du domicile, il s'est retrouvé face à Claude qui l'attendait muni d'un pied de table, ressemblant quelques peu à une hache maison. Le jeune homme s'est alors rué sur la victime pour lui porter plusieurs coups avec son arme jusqu'à ce que plusieurs témoins le maîtrisent.

La victime a été emmenée à l'hôpital et s'en sort avec plusieurs jours d'incapacité de travail. Lors des auditions, la mère a demandé au magistrat de renvoyer son fils au Gabon. Le dossier a été mis à l'instruction.