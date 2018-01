Liège: il menace son ex-compagne en exhibant une arme et repart au volant d'une voiture volée

Un homme de 25 ans, recherché pour avoir menacé et harcelé son ex-compagne, a été retrouvé à bord d'un véhicule volé, a indiqué vendredi le parquet de Liège.

Le Liégeois s'est présenté jeudi au domicile de son ex-compagne. Selon cette dernière, il était sous l'influence de l'alcool et s'est amusé à lui proférer des menaces tout en exhibant une arme qu'il cachait sous sa veste. La jeune femme lui a alors demandé de partir. Il s'est exécuté. Inquiète, elle a tout de même pris contact avec la police et a signalé que son ex-compagnon l'importunait depuis leur récente séparation. "Elle a également mentionné aux policiers que l'individu était parti à bord d'une voiture qu'il n'avait pas l'habitude de conduire et leur a donc indiqué le numéro de la plaque d'immatriculation", a précisé le parquet de Liège.

Une immatriculation que des agents sérésiens ont reconnue et qui leur a permis de faire le lien avec une récente affaire de vol de véhicule. La voiture conduite par le suspect avait été dérobée durant la nuit de mercredi à jeudi. Interpellé et entendu, le Liégeois a reconnu s'être présenté au domicile de son ancienne compagne mais a nié détenir une arme et avoir volé un véhicule.