Liège: il poursuit 3 jeunes femmes à travers la ville parce qu'une d'elles ne lui avait pas dit bonjour, il finit par les frapper toutes les trois

Un trentenaire a été surpris en train de porter des coups à trois femmes dimanche soir à Liège, a indiqué lundi matin le parquet de Liège.

La police liégeoise a été alertée par des cris de femmes qui provenaient de la place Xavier Neujean, à Liège. Une fois sur place, elle s'est rendu compte qu'un individu était en train de porter des coups à trois jeunes femmes. Les forces de l'ordre sont donc intervenues mais le suspect s'est montré agressif. Les policiers ont donc été obligés de le maîtriser en le mettant au sol et en le menottant.



Selon les victimes, le Liégeois âgé de 32 ans n'aurait pas apprécié qu'une des jeunes femmes ne lui dise pas bonjour. Il aurait commencé à l'insulter et à la menacer de mort en suivant ensuite son groupe d'amies jusqu'au Village Gaulois puis jusque dans un café du Carré où il a poussé l'une d'entre elles avant d'être expulsé de l'établissement.



Il s'est ensuite retrouvé nez à nez avec sa victime et l'a emmenée rue de la Casquette pour s'expliquer avec elle. Cette dernière a contacté par téléphone ses amies qui sont venues lui porter secours. Les trois jeunes femmes sont alors parties place Xavier Neujean pour récupérer leur voiture qui y était stationnée. Le trentenaire les a suivies et les a alors violentées.



Interpellé et déféré au parquet de Liège pour coups et blessures ainsi que pour harcèlement, il n'a reconnu que partiellement les faits.