Liège: il sort un couteau dans le Carré et finit par être poignardé par son opposant

Une agression au couteau s'est déroulée dans la nuit de vendredi à samedi dans le Carré, à Liège. L'auteur des faits, né en 1998, a été mis en examen par le juge d'instruction, a indiqué dimanche le parquet de Liège.



La scène est survenue lors d'un affrontement entre deux personnes. C'est la future victime qui a porté le premier coup et a sorti un couteau avant d'être rapidement désarmée. Elle a ensuite reçu un coup de couteau à la cuisse.



L'agresseur, originaire de la région de Liège, est déjà connu pour des faits similaires. En avril 2018, il avait ainsi été impliqué dans une affaire de coups et blessures et, en octobre, il avait attaqué à la matraque une autre personne dans le Carré, ce qui avait entraîné un sursis probatoire.