Liège: il sort une hache pour s'attaquer à un homme en pleine rue

Un quadragénaire a porté des coups de hache jeudi soir à Liège à un homme avec lequel il avait eu un différend. Ce dernier se trouvait dans sa voiture, a indiqué vendredi matin le parquet de Liège.



Une dispute verbale a éclaté jeudi soir entre deux individus. L'un d'eux, un homme âgé de 48 ans, a donné des coups de pied à son adversaire. Il est ensuite rentré à son domicile et en est ressorti muni d'une hache. Il s'est approché du véhicule de son rival qui se trouvait à bord et a donné des coups de hache sur les vitres, côté passager puis côté conducteur. Il aurait ensuite crié qu'il souhaitait tuer la victime. Pour se protéger, celle-ci a tenté de se saisir de la hache mais s'est blessée au niveau des mains.



Interpellé et privé de liberté, le quadragénaire a nié les faits en prétextant qu'il était la vraie victime du conflit.