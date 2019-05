Liège: important incendie dans un hangar de la rue Grétry

Incendie en début de soirée à Liège rue Grétry, près du magasin Colruyt. Un périmètre a rapidement été installé par la police pour permettre aux pompiers de travailler.

Vous êtes nombreux à nous avertir via le bouton orange Alertez-nous d'un incendie sur la cité ardente. En effet, une épaisse colonne de fumée est visible à des kilomètres à la ronde à Liège en cette fin de journée. En cause, un incendie rue Grétry à proximité du Colruyt. La zone de police de Liège confirme et précise qu'un périmètre de sécurité a été installé afin de permettre aux pompiers de travailler. "L'incendie est sous contrôle", indiquait la police de Liège peu avant 19h.

L'incendie s'est produit dans un hangar et n'a pas fait de blessés. L'épaisseur de la fumée pourrait s'expliquer par la présence de pneus dans le hangar.

C'est le deuxième incendie dans cette rue en quelques heures seulement.



©Michel.C - ALertez-Nous