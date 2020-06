Liège: importante file devant les bureaux de Resa pour réactiver les compteurs (photo)

Importantes files rue Louvrex à Liège depuis ce matin. De nombreuses personnes se sont rendues chez Resa, l'opérateur des réseaux de distribution de gaz et d'électricité, pour réactiver leur carte faisant fonctionner leur compteur à budget. Selon la police, 500 personnes sont en ce moment sur place et la file s'étend jusqu'à la rue Sainte-Marie. 3000 personnes sont concernées et sans électricité depuis aujourd'hui. La coupure est immédiate pour ceux qui n'avaient pas réactivité leur carte: 90% l'ont réactivé et 10% pas.

Isabelle a fait 40 km pour venir jusqu'à Liège réaliser l'opération. Elle nous a contacté comme nombre d'autres personnes dans la file via notre bouton orange Alertez-nous. Elle se dit scandalisée: "La police a évalué qu'il y avait trop de personnes et ils essaient de réexpédier les gens chez eux. Un policier m'a dit de revenir à 17h00. Mais je reste, comme la plupart des gens dans la file. Ca ne sera pas mieux à 17h00..."

Hier, lundi, la Fédération belge des entreprises électriques et gazières (Febeg) rappelait pourtant aux consommateurs de gaz et d'électricité wallons disposant d'un compteur à budget (CAB), la nécessité de passer leur carte dans une borne de rechargement. Cette action devait impérativement être effectuée avant le 30 juin pour continuer à bénéficier de la fourniture d'énergie. Dès le 1er juillet, le système de compteur à budget reprend en effet son fonctionnement normal, sous forme de prépaiement. La Febeg ainsi que les Gestionnaires de réseau de distribution (GRD) constataient lundi que certains consommateurs concernés ne l'avaient pas encore fait. Sans action de leur part, le compteur allait être coupé. Résultat ce matin à Liège, les files s'allongent devant chez Resa, qui avait également prévenu ses clients.



Vous devez Un poste Facebook a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un poste Facebook a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un poste Facebook a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Le 18 mars dernier, la fonction prépaiement des CAB avait été désactivée afin d'éviter aux usagers de CAB des déplacements pour recharger leur carte, alors que le pays se trouvait en situation de confinement. Un système alternatif leur a permis de bénéficier jusqu'au 30 juin 2020 d'une alimentation énergétique sans nécessité de recharger. "Cette consommation n'a donc pas été payée par le compteur à budget mais sera facturée par le fournisseur commercial dans les prochaines semaines", expliquait hier la Febeg.