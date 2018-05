Liège: intercepté après avoir commis un vol, il menace de commettre un attentat

Après avoir commis un vol dans un magasin du centre-ville liégeois samedi, un homme a proféré des menaces d'attentat terroriste envers la Belgique, a-t-on appris dimanche matin au parquet de Liège. Il a été appréhendé. Un quadragénaire a été intercepté à la sortie du magasin C&A, situé à Liège, en possession de cinq vestes volées. Le montant du préjudice s'élevait à 195 euros. Au moment de son interpellation par un garde du magasin, le suspect a commencé proférer des menaces. "Il a lancé des injures et a crié qu'il allait commettre des attentats", explique-t-on dimanche matin au parquet de Liège. Déjà condamné pour des faits de vol avec violence, de vol simple, de stupéfiants ou encore de coups et blessures, l'homme de 47 ans a été appréhendé et déféré au parquet liégeois. Le magistrat en charge de l'affaire a décidé de procéder à une citation accélérée pour vol et menaces d'attentat terroriste.