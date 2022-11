Liège: la liaison E25-E40/A602 fermée ce vendredi matin a été rouverte

La liaison E25-E40/A602 est de nouveau ouverte entre l'échangeur n°35 "Avroy/Laveu" et l'échangeur n°38 "Angleur/Grosses Battes/Belle-Ile", annonce vendredi la Société de financement complémentaire des infrastructures (Sofico). Cette portion d'autoroute était restée fermée après 06h00, heure de sa réouverture planifiée, en raison d'un problème technique.

La Sofico, bras financier de la Région wallonne pour les grands chantiers, effectue actuellement des travaux de nuit sur cette section de route avec une réouverture progressive à partir de 05h00. Un problème technique empêchant la réactivation de la commande permettant d'activer les 650 éléments de la signalisation dynamique (panneaux, feux de signalisation?) a toutefois empêché la réouverture totale de la liaison, prévue pour 06h00. Le problème n'est pas totalement résolu mais les voies ont pu être libérée dans les deux sens de circulation afin de permettre le passage des automobilistes. Les accès situés sur ce tronçon, à savoir, les n°36 "Guillemins" et n° 37 "Val Benoit" en direction du Luxembourg, ainsi que les n°38 "Angleur/Grosses Battes/Belle-Ile" et n°37 "Val Benoit" vers Bruxelles, restent cependant fermés pour des raisons de sécurité. Des équipes techniques sont sur place afin de résoudre le problème dans les plus brefs délais, précise la Sofico.