Liège: la police découvre un arsenal de guerre chez un octogénaire décédé

La police a découvert à la suite du décès d'un octogénaire, une véritable collection d'armes datant de la Seconde Guerre mondiale, dans le centre de Liège, a indiqué lundi le parquet de Liège. Il y avait également au domicile de l'homme, une dizaine d'obus.



Le 20 mai dernier, un octogénaire est décédé à son domicile à Liège. Lorsque la police s'est rendu sur les lieux, les enquêteurs ont découvert plusieurs armes datant de la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'une dizaine d'obus. Les démineurs de l'armée sont intervenus dans l'habitation, pour déplacer et ensuite, détruire ces armes. Notons que le matériel découvert n'était plus opérationnel. Le propriétaire décédé le 20 mai, ne possédait pas d'autorisation de détention d'arme. Il n'était pas non plus connu de la justice.