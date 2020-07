Liège: la police intercepte des voleurs de métaux en flagrant délit

Deux individus ont été pris en flagrant délit de vol de métaux dans un recyparc à Liège vendredi soir, a communiqué samedi le parquet de Liège.

Les deux personnes, nées en 1996 et 2001, s'étaient introduites dans le parc en passant par un trou dans une clôture pour y dérober des métaux. Alors que les suspects, en séjour illégal, chargeaient le butin dans leur véhicule et s'apprêtaient à quitter les lieux, ils ont été interpellés par les forces de l'ordre et privés de liberté.

Le magistrat de garde du parquet de Liège a mis le dossier à l'instruction avec une demande de mandat d'arrêt pour les deux individus.