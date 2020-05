Liège: le Marché de la Batte reprendra partiellement dimanche

Le bourgmestre de Liège Willy Demeyer et l'échevin en charge du Commerce, Elisabeth Fraipont présenteront vendredi matin au Collège le dossier complet relatif à la reprise partielle du Marché de la Batte. Finalement, le célèbre marché liégeois ouvrira dimanche avec 50 échoppes.

Le Collège a choisi d'ouvrir la Batte avec 50 marchands plutôt que de maintenir la suspension des activités. Sur les 80 abonnés de la Batte, les 50 marchands sélectionnés vendent des produits alimentaires et de bouche. "Cette décision est évidemment difficile au regard du nombre d'ambulants qui sont privés d'une part importante de leurs revenus depuis plusieurs semaines", a indiqué la ville de Liège, qui ajoute que "comme il s'y est engagé auprès des ambulants, le bourgmestre continuera à défendre une extension prochaine de ce nombre de marchands auprès du gouverneur."

Dimanche, le marché se tiendra de 8h à 13h, en configuration restreinte entre l'Îlot St-Georges et la Place des Déportés. La ville précise que "le dispositif sera contrôlé de manière à ce qu'il n'y ait jamais plus de 400 personnes, en même temps, dans le périmètre." De plus, le port du masque est vivement conseillé, des gels hydroalcooliques seront mis à disposition et les distances de sécurité seront respectées.