L'horeca est toujours en grande difficulté. À l'arrêt depuis le mois d'octobre, le secteur est déçu de ne pas avoir reçu de perspectives et il compte le faire savoir avec des actions. Ce midi, à Liège se tient l'une des premières mobilisations.

Notre journaliste Fanny Dehaye se trouvait à Liège dans le RTL INFO 13h, dans un restaurant qui permet à ses clients de manger à l'extérieur. Le nom de cette action ? Taste of Liberty, soit le goût de la liberté. "C'est retrouver un peu de liberté et un peu de plaisir, explique Marie Halekin, gérante d'un restaurant. Encourager nos clients à sortir dans la rue et à prendre un peu l'air. On profite du beau temps. On organise cette action en respectant les gestes barrière. C'est un bon moyen pour tout le monde de passer un moment convivial tout en respectant les règles de sécurité."

Le principe de l'événement ? Organiser un énorme take-away. "On encourage vraiment les restaurants, les cafés, etc. à proposer les choses en take-away, un petit peu plus que d'habitude pour faire sortir un peu les gens de chez eux, qu'ils puissent circuler et montrer qu'on peut travailler tout en respectant les règles de sécurité." De nombreuses personnes sont venues participer à cette action qui se poursuit dans ce restaurant, mais aussi dans plusieurs établissements liégeois et alentours toute l'après-midi.