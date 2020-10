Liège: les bleusailles et baptêmes estudiantins annulés

Les bleusailles et baptêmes étudiants ne se tiendront pas comme initialement prévu à Liège. Compte tenu de la situation sanitaire, l'Association Générale des Etudiants Liégeois a annoncé leur report.

"Au vu de l'évolution croissante de la pandémie et malgré tous nos efforts pour la mise en place d’un protocole solide, il est maintenant devenu très clair que les mesures sanitaires ne permettent plus d’organiser des activités baptismales assurant la sécurité de tous. C’est pourquoi nous avons pris la décision de reporter les baptêmes ainsi que toutes les bleusailles jusqu'à ce que les règles s’assouplissent et que la situation se prête à nouveau à ce genre d'événements", écrit-elle sur sa page Facebook.