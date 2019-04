Liège: Manuella, une jeune épicière, fait fuir deux braqueurs à coups de bâton

Victime d'un braquage mercredi après-midi, une Liégeoise de 25 ans a réagi d'une façon plutôt courageuse, rapporte ce vendredi les journaux SudPresse. Ce jour-là, vers 17h30, Manuella se trouve derrière le comptoir du magasin d'alimentation de son père quand deux hommes aux visages cachés font irruption.

"L’un portait une casquette, avec une capuche par-dessus et une espèce de foulard autour du cou qu’il avait remonté jusqu’à ses yeux. Il avait une arme à feu en main, style petit pistolet. Sur le coup, je n’aurais pas su dire s’il s’agissait d’une vraie ou pas… Le deuxième avait un pull à capuche aussi et, pareil, le visage caché. Il tenait un couteau de cuisine", détaille la jeune femme à nos confrères de SudPresse.

Selon Manuella, il s'agit d'adolescents âgés d'environ 16 ans. Très vite, ceux-ci la menacent, en lui demandant assez maladroitement le contenu de la caisse. Une scène filmée par les caméras de surveillance.

Mais la jeune femme n'est visiblement pas effrayée. Bien au contraire. Manuella garde son calme et refuse d'obtempérer aux ordres des jeunes voleurs. "Et c’est là que j’ai empoigné le bâton qu’on avait placé derrière le comptoir avec mon père, au cas où… Et par réflexe, j’ai donné un gros coup sur celui qui se trouvait à côté de moi. Il s’est tout de suite mis à courir vers la sortie, jusqu’où je l’ai poursuivi. Le deuxième aussi avait déjà pris la fuite", raconte-t-elle à SudPresse.

Manuella prévient alors la police qui arrive rapidement sur les lieux. L'un des voleurs a pu être interpellé grâce à un témoin.

Le parquet de Liège a été avisé des faits.