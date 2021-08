Une taskforce "Mobilité-Inondations" a été mise en place à Liège à la suite des intempéries et inondations de juillet dernier, signalent lundi le cabinet du ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry et celui de Willy Demeyer, bourgmestre de la Cité ardente et président de Liège Métropole. Une première réunion de cet organe, créé à la suite de la fermeture prolongée du tunnel de Cointe et afin d'en minimiser les impacts sur la circulation, a eu lieu lundi après-midi.

L'objectif de ce groupe de travail est de rassembler divers acteurs aussi bien locaux que régionaux, voire fédéraux afin d'analyser les actions à entreprendre pour réduire au maximum les encombrements, qui iront en s'intensifiant avec la rentrée scolaire, expliquent les deux cabinets. Les flux autoroutiers interrompus sur le tunnel de Cointe et la liaison E40-E25 sont en effet reportés sur les voiries de l'agglomération liégeoise, ce qui engendre une congestion inévitable.

La cellule de synergie a été instituée afin d'assurer la bonne coordination des différents intervenants, dans une approche multimodale, et de garantir une information et une communication claires auprès des citoyens sur les alternatives mises en place. Cette taskforce, coordonnée par le SPW, est co-présidée par un représentant du ministre wallon de la Mobilité et par un représentant de la Ville de Liège.

Des actions mises en place

Des représentants des zones de police, de la Direction territoriale du SPW, du Centre Perex, du TEC et de la SNCB ont également participé à cette première rencontre. Des actions ont d'ores et déjà été mises en place, dont la création d'un parking P+R (park & ride) à Angleur, avec 140 emplacements disponibles dès le 1er septembre.

Le Libre-parcours Solidarité distribué par les communes offre quant à lui, dès ce mercredi, la gratuité sur l'ensemble des réseaux TEC, SNCB, De Lijn, et Stib pour les personnes sinistrées.

Le TEC a par ailleurs mis en service 3 lignes provisoires : Verviers - Spa, Nessonvaux - Trooz - Pery - Beaufays - Chênée et Nonceveux - Remouchamps - Aywaille.

Afin de desservir les endroits les moins accessibles, des navettes de bus circulent en outre actuellement également à Trooz, Esneux, Verviers, et Chaudfontaine. Enfin, le transport à la demande est accessible gratuitement à toute personne domiciliée dans une commune sinistrée à travers les Centrales locales de Mobilité.