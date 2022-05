Liège: ouverture d’un nouveau "rooftop" public pour vos soirées d’été

Après celle du Selys et de la Grand'Poste, une nouvelle terrasse en hauteur vient d’ouvrir au cœur de la cité Ardente

Une terrasse en hauteur a été inaugurée la semaine dernière en plein cœur du quartier de la gare des Guillemin. Son nom, le Yust. Ce lieu s’adresse pourtant à ceux qui n’ont pas de train à prendre. L’espace est dédié à la détente et à ceux qui souhaitent siroter un verre au soleil. Celui-ci possède une vue imprenable sur la célèbre gare de Calatrava, au sommet d'un établissement situé juste à côté de la Tour des Finances.

À noter que la terrasse du Yust est la plus haute de la ville, après celle du Selys. "Le quartier autour de la gare est en plein essor. Des immeubles émergent de partout", s’enthousiasme Marjorie Piette, directrice générale de Yust Liège. "C’est tout un autre aspect de la ville de Liège qui est en train de changer", explique-t-elle.

Le complexe propose aussi des hébergements (auberge de jeunesse, chambres d'hôtel) et des activités tout au long de l’année. Pour les plus fêtards, il est aussi possible de privatiser la terrasse.