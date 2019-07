Liège: périmètre de sécurité dans plusieurs rues pour des fuites de gaz et d'eau

Une fuite de gaz a été détectée rue du Pont à Liège, vendredi en fin d'après-midi, a communiqué la police de Liège. Plusieurs rues sont fermées à la circulation, ce qui crée de gros embarras de circulation. Par la suite, une fuite d'eau a également été détectée, ce qui complique le travail des ouvriers et techniciens sur place.



La rue du Pont était fermée pour des travaux urgents vers 17h00, suite à la découverte d'une petite fuite de gaz. Le périmètre de sécurité a rapidement été étendu à la rue des Mineurs et au carrefour de la place du Marché et Feronstrée. Les autorités entreprennent les démarches nécessaires le plus rapidement possible pour permettre de rétablir la circulation dans le centre de Liège, la circulation étant, de fait, fortement perturbée.