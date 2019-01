Liège: quatre blessés dont deux entre la vie et la mort après un grave accident de voiture

Une voiture avec quatre personnes à bord a percuté dans la nuit de samedi à dimanche un container qui se trouvait sur le boulevard d'Avroy à Liège. Les 4 occupants du véhicule ont été blessés et les jours de deux d'entre eux sont en danger, a-t-on appris auprès de la police locale.



L'accident s'est produit aux environs de 03h20 quand le conducteur d'une voiture a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un container qui se trouvait au pied d'un bâtiment situé sur le boulevard d'Avroy. Le conducteur et le passager qui avait pris place à l'avant ont été grièvement blessés et leurs jours sont en danger. Les passagers installés à l'arrière ne sont, quant à eux, que légèrement blessés.