Liège: quatre personnes agressent une octogénaire qui se défend et les fait fuir

Un majeur et trois mineurs ont été interpellés samedi pour l'agression d'une octogénaire à Liège, a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Liège. Ils ont tenté de voler la voiture de la Liégeoise. La victime, âgée de 85 ans, sortait les courses de son véhicule garé devant son domicile lorsque quatre personnes, dont trois mineurs, sont venus à sa rencontre. L'un des mineurs a brandi un couteau et a exigé que la victime lui donne ses clefs de voiture. L'octogénaire s'est défendue en repoussant les agresseurs et en attrapant la main du propriétaire du couteau.

Les quatre suspects ont alors pris la fuite. Ils ont été interpellés par la police et ont été entendus par le parquet de Liège. Le mineur qui tenait le couteau est en aveux. Il a expliqué qu'il devait de l'argent, 100 euros, au majeur et que ce dernier avait exigé le remboursement le jour de l'interpellation. Il lui aurait alors fourni un couteau pour agresser une personne et récupérer son argent.

Le majeur en question est un jeune homme de 18 ans déjà bien connu de la justice et ayant passé une partie de sa jeunesse en IPPJ. Un mandat d'arrêt a été demandé à son encontre. Les mineurs seront renvoyés devant le juge de la jeunesse.