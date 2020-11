Liège: repéré au volant de sa voiture après 22h, il provoque une course-poursuite en éteignant ses phares pour échapper à la police

Un individu a été privé de liberté lundi, à 23h00, à la suite d'une course-poursuite dans les rues de Liège, a indiqué mardi le parquet de Liège. Le suspect fera prochainement l'objet d'une citation à comparaître.

Lundi soir, un homme âgé d'une trentaine d'années a tenté de fuir la police alors qu'il circulait à bord de son véhicule sans raison valable après 22h00, soit après le début du couvre-feu. Durant plusieurs minutes, l'homme a mis en danger les autres usagers et a même éteint ses phares en empruntant une portion d'autoroute pour ne pas être repéré. La compagne du chauffard se trouvait également dans le véhicule au moment des faits. Elle a, à plusieurs reprises, demandé à son compagnon de stopper la voiture, mais sans succès. L'individu a été privé de liberté à 23h00. Il est en aveu. Il a indiqué qu'il avait agi de la sorte pour ne pas payer d'amende parce qu'il circulait sans raison valable après 22h00 et parce qu'il n'était pas en ordre d'assurance. Le suspect a été privé de liberté et fera prochainement l'objet d'une citation à comparaître.