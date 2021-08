Le 15 août est de retour cette année dans le quartier d'Outremeuse à Liège. Au vu des mesures sanitaires, il ne pourra pas rassembler autant de monde qu'avant 2020, mais ce sera toujours mieux que l'année dernière.

Ce 15 août se recentre sur les "fondamentaux" avec du folklore par et pour les habitants du quartier. Ce matin, la Procession de la Vierge Noire aura bien lieu, tout comme la messe en Wallon. D'ordinaire, le 15 août rassemble plus de 200.000 personnes dans les rues d'Outremeuse. Ce ne sera, évidemment, pas encore possible cette année.

C'est malgré tout un soulagement pour les habitants du quartier, qui vont pouvoir retrouver en partie leur folklore après un an d'abstinence. "Enfin une fête de quartier, d'un quartier riche en histoire. Ça fait des dizaines d'années que la fête a lieu en Outremeuse. C'est impensable que le Liégeois ne fasse pas la fête au 15 août. L'année dernière, ça avait été très difficile pour les Liégeois. Evidemment, il fallait pouvoir rester chez soi mais là, il y a une attente, une envie. Le temps est de la partie. Il y a quand même quelque chose qui traîne dans l'air", confie Arnaud Bruyère, marionnettiste au Musée Tchantchès.

Les autorités et organisateurs auraient pu organiser quelque chose de plus "grand", en se basant sur les mesures sanitaires des festivals, mais cela aurait demandé une organisation titanesque, la délimitation d'un périmètre, des contrôles aux entrées (nombreuses dans le quartier). Bref, ils ont préféré d'un commun accord organiser un 15 août en mode "mineur".

Programme communiqué par la Ville de Liège:

09h45 : Départ de la Procession de la Vierge Noire de l’Eglise Saint-Nicolas pour se promener dans les rues et rejoindre la place de l’Yser pour la Messe en wallon.

10h00 : Messe en plein air sur la dalle de la Place de l’Yser. Attention, il n’y aura pas de chaise et s’il pleut, la messe aura lieu dans l’Eglise.

10h à 18h : Radio Nostalgie sera présente, place Delcour, avec une petite sonorisation pour organiser une série de jeux pour les enfants et les familles.

14h30, 15h30 et 16h30 : spectacles de marionnettes au Musée Tchantchès

Après 18 mois de non-activités, les confréries gastronomiques seront heureuses de retrouver le public sur les quelques stands qui seront placés aux abords du Musée Tchantchès rue Surlet.