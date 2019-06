Liège: trois individus, dont deux mineurs, arrêtés pour un vol de caisse enregistreuse

Trois individus ont été interpellés dans la nuit de samedi à dimanche à Liège, a indiqué lundi le parquet de Liège. Les deux mineurs et le majeur ont été interceptés après avoir commis un vol avec effraction dans un commerce de la rue des Clarisses.



Les trois ont été filmés pendant leur méfait par une caméra de surveillance. Sur les images, on voit les trois jeunes s'introduire dans un magasin pour y dérober une caisse enregistreuse et son contenu. Rapidement sur les lieux, la police a d'abord interpellé deux des auteurs, avant de réussir également à coincer le dernier. Les deux mineurs ont été présentés au juge de la jeunesse tandis que le majeur a été présenté à un juge d'instruction.