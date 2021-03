Une personne est décédée sur et trois autres blessées dans l'effondrement d'un balcon à Liège en fin d'après-midi, a indiqué dimanche la zone de police de Liège. L'incident est survenu au deuxième étage d'un bâtiment du boulevard de la Constitution, à l'arrière de ce bâtiment. Les secours se sont rendus sur place et la porte-parole de la zone de police signale la fermeture de la voirie de la rue Ransonnet vers le boulevard de l'Est.