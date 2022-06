Liège: un chauffeur de bus essaie d'aider une personne et se fait agresser par plusieurs individus

Deux hommes et deux femmes s'en sont violemment pris à un chauffeur de bus samedi tôt au matin à Liège, a indiqué dimanche le parquet de Liège. Leur dossier a été placé à l'instruction avec demande de mandat d'arrêt pour coups et blessures volontaires pour l'un d'entre eux.

Les quatre personnes, nées entre 1970 et 1986, se disputaient sur la voie publique dans un contexte alcoolisé. Le chauffeur de bus, constatant l'altercation, a décidé de venir en aide à l'une d'entre elles en ouvrant la porte du véhicule.

Les quatre personnes se sont alors engouffrées à l'intérieur et ont commencé à s'en prendre violemment au conducteur. Sur les images issues d'une caméra de surveillance, on voit notamment l'un des quatre protagonistes refermer la porte de la cabine sur le visage du chauffeur. Il a aussi reçu des coups au visage. Le dossier des quatre personnes a été envoyé à l'instruction avec demande de mandat d'arrêt pour l'un des hommes, le plus violent.