Liège: un conducteur tente de mettre dans le décor un véhicule occupé par une policière

(c) Belga

Deux individus ont été privés de liberté la nuit de lundi à mardi vers minuit sur la zone de police Ans/Saint-Nicolas (province de Liège), après avoir tenté de pousser dans le décor un véhicule avec à son bord une femme en uniforme de police, a indiqué mardi le parquet de Liège. Le véhicule a été touché à plusieurs reprises, mais la victime n'est pas blessée.



Lundi vers minuit deux individus en voiture s'en sont pris à une dame qui était en uniforme de police, à bord de son véhicule personnel. D'après le parquet, le conducteur sous déchéance du droit de conduire avait consommé de l'alcool et souhaitait éventuellement régler ses comptes avec la police.

Le passager était quant à lui inconnu de la justice. Le véhicule a alors touché à plusieurs reprises la voiture de la victime pour provoquer une sortie de route. La policière a signalé le véhicule et une patrouille a rapidement interpellé les deux hommes. Les suspects nient les faits et restent relativement évasifs quant aux événements. Ils ont été déférés au parquet de Liège mardi matin. Leur dossier a été placé à l'instruction et une demande de mandat d'arrêt a été formulée à leur encontre. Pour l'heure, des devoirs d'enquête sont toujours en cours. Le parquet précise que cet événement n'est pas à caractère terroriste.