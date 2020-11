Liège: un homme arrêté pour menace de mort envers son voisin s'en prend aux policiers et menace une inspectrice de la violer

Un individu a été privé de liberté mardi à Liège, après avoir menacé de mort son voisin, a indiqué jeudi le parquet de Liège. Durant son audition, l'homme a également menacé les policiers présents et a indiqué à une inspectrice qu'il allait la violer.

Un homme a été interpellé mardi à Liège, après avoir menacé de mort son voisin. Au moment des faits, l'individu était sous influence d'alcool. Lors de son audition, le suspect connu des services de police pour des faits de violence s'en est pris aux policiers présents. Il les a menacés de mort et a ajouté qu'il allait retrouver l'inspectrice présente et la violer. Le suspect a été privé de liberté mardi et déféré jeudi au parquet de Liège.

COVID 19 en Belgique: où en est l'épidémie ce jeudi 12 novembre ?

COVID 19 en Belgique: Noël sauvé mais Saint-Nicolas sacrifié ?