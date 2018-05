Liège: un homme de 48 ans poignarde son rival amoureux

Mercredi soir, un quadragénaire, suspecté d'avoir poignardé un individu à Liège, a été interpellé par la police, a indiqué jeudi matin le parquet liégeois.

Aux alentours de 21h00, un homme de 48 ans a tenté de frapper le visage d'un individu âgé de 46 ans avant de poignarder sa main. Le suspect est en couple avec une dame qui fréquente également la victime. Plus tôt dans la journée, le quadragénaire et sa compagne se sont disputés.





Celle-ci est donc allée trouver du réconfort auprès de la future victime. Le suspect s'est alors rendu au domicile liégeois de cette dernière où une dispute a dégénéré entre les trois individus. "L'homme de 48 ans a tenté de frapper sa victime avant de poignarder sa main", a expliqué jeudi matin le parquet de Liège. "L'individu blessé présentait une plaie à sang coulant et a été transporté à l'hôpital." Interpellé et entendu, le suspect a nié les faits.