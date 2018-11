Liège: un homme refuse d'être entendu par une policière et attaque le commissaire à la gorge

Un trentenaire a attrapé lundi après-midi un commissaire à la gorge dans un commissariat de police de Liège, a indiqué mardi matin le parquet liégeois. Il refusait d'être entendu par une policière.



Un homme qui devait être entendu par la police s'est rendu vers 15h00 lundi au commissariat de Natalis à Liège. Lorsqu'une policière s'est présentée à lui pour enregistrer son témoignage, l'individu âgé de 32 ans s'est montré extrêmement grossier. Il a refusé qu'un agent de sexe féminin s'occupe de sa prise en charge et a fait un esclandre. Un commissaire du poste de police est alors intervenu pour essayer de calmer la situation qui a finalement dégénéré. Le suspect s'est emporté et a commencé à cracher au sol avant d'attraper le commissaire à la gorge. Il a finalement été maîtrisé et déféré au parquet de Liège.