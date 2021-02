Liège: un homme tente de pénétrer chez une jeune femme après lui avoir volé son GSM

Un homme a été interpellé jeudi soir à Liège pour avoir volé le téléphone portable d'une jeune femme puis pour l'avoir suivie jusqu'à son domicile dans lequel il a tenté de pénétrer, indique vendredi le parquet liégeois.

Jeudi soir, un homme en séjour illégal a suivi une jeune femme rue Saint-Gilles, dans le centre de Liège, et lui a dérobé son GSM. La victime a ensuite réussi à récupérer son téléphone portable et a couru jusqu'à son domicile situé non loin. Le malfrat l'a suivie et a essayé de défoncer la porte en verre de l'immeuble dans lequel elle habite.

Des voisins sont intervenus pour mettre en fuite l'homme, qui a été intercepté par les forces de l'ordre à leur arrivée. Avant d'être interpellé, le voleur a jeté une barre métallique, qui provenait du montant de l'encadrement de la porte en verre, vers les policiers.

L'individu prétend qu'il était ivre, dit ne se souvenir de rien et nie son implication. La porte est très endommagée, preuve des intentions assez agressives de l'intéressé. L'homme a été présenté à un juge d'instruction. Les charges retenues contre lui sont une tentative de violation de domicile avec violences de nuit et un vol avec violence.