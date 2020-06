Liège: un individu interpellé après avoir proposé du cannabis à... un policier en civil

Un jeune homme d'une vingtaine d'années et en séjour illégal a été interpellé jeudi dans le centre de la Liège, après avoir proposé à un policier d'acheter du cannabis, a indiqué vendredi le parquet. Le suspect a été déféré vendredi matin et son dossier a été placé à l'instruction.



Le suspect a proposé à un passant de lui acheter du cannabis. Le promeneur était en réalité un policier en civil. Le jeune homme a alors été interpellé. Sur lui, les enquêteurs ont retrouvé 9 grammes de cannabis. L'individu a été déféré vendredi matin au parquet de Liège. Son dossier a été placé à l'instruction et une demande de mandat d'arrêt a été formulée à son encontre.