Liège: un individu interpellé pour une série de vols dans des voitures

Une personne en séjour illégal a été interceptée par la police de Liège après des vols et des tentatives de vol dans des voitures rue Léopold, a-t-on appris du parquet de Liège.



Deux équipes de police ont observé, sur des caméras de surveillance, un homme âgé d'une vingtaine d'années avec un comportement suspect. L'individu guettait les voitures s'arrêtant au feu rouge. Il profitait alors de l'instant pour tenter d'ouvrir une portière et voler dans la voiture. Par deux fois, le malfrat a réussi à prendre un sac. Dans un premier temps, il a été rattrapé par la personne volée. La police l'a intercepté lors de la deuxième tentative. Le suspect est en séjour illégal et une procédure accélérée a été lancée pour vol simple.