Liège: un jeune homme de 19 ans interpellé pour avoir tabassé des clients dans un café

Un individu de 19 ans a été interpellé dans un café des Guillemins, à Liège, mardi matin suite à ce qui pourrait être une crise liée à la consommation d'alcool, a indiqué le parquet de Liège.

Un jeune Liégeois de 19 ans s'est rendu dans un café proche de la gare des Guillemins vers 6h00 du matin mardi. L'individu a prétendu attendre quelqu'un et n'a rien consommé dans ce café. Selon le parquet, peu de temps après et pour une raison indéterminée, l'homme a fait une crise et a lancé plusieurs verres. Il s'est ensuite dirigé vers un premier client pour le frapper de coups de poing, le faisant tomber de sa chaise, puis lui assenant des coups de pied une fois au sol. Il s'en est pris par la suite à un second client en lui donnant des coups de pieds et en l'agressant avec un verre cassé.

Les deux victimes, quinquagénaires, ont été transportées à l'hôpital de l'Espérance et en sont ressorties avec plusieurs jours d'incapacité de travail. L'auteur a, quant à lui, été privé de liberté. Lors de son audition il a indiqué avoir bu toute la nuit de la vodka dans le Carré avec des amis. Selon le parquet, il pourrait donc s'agir d'une crise liée à l'alcool. Les faits ont été filmés par la caméra de surveillance de l'établissement.