Liège: un jeune Namurois grièvement blessé par le violent coup de poing d'un ami

Une violente dispute entre deux amis, dont un amateur de boxe, a eu lieu mardi après-midi à Liège, devant la gare des Guillemins, a-t-on appris mercredi auprès du parquet de Liège. L'un des deux individus impliqués a reçu un violent coup de poing au visage. Ses jours sont en danger.

La dispute a eu lieu vers 16h45 devant la gare des Guillemins. H., un boxeur d'une vingtaine d'années originaire de Villers-la-Ville (Brabant Wallon), a expliqué lors de son audition que son ami était désagréable et embêtait tout le monde sur la voie publique. Le duo était sur le chemin du retour, après avoir été boire un verre.

Le jeune homme aurait tenté à plusieurs reprises de calmer son ami, mais il a perdu patience et s'est emporté lorsque ce dernier a pris sa compagne par l'épaule. C'est alors qu'il a asséné un coup de poing à son ami, au niveau de l'oeil. Le choc a été si violent que le boxeur, qui avait le bras plâtré, a vu le plâtre se fissurer. Sa victime, un Namurois de 20 ans, a été transportée d'urgence à l'hôpital. Une fracture du crâne et une hémorragie ont été constatées. L'ami auteur du coup de poing a avoué les faits et dit regretter son geste. Il a été interpellé et sera présenté au juge d'instruction pour une éventuelle mise sous mandat d'arrêt. L'homme est connu de la justice, pour des faits de vol avec violence.