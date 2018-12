Liège: un père, une mère et leur fils agressent des policiers venus pour une interpellation

Des policiers liégeois ont été victimes d'une agression jeudi après-midi alors qu'ils se rendaient dans un immeuble pour interpeller l'un de ses occupants, a indiqué le parquet de Liège. Les propriétaires des lieux, trois membres d'une même famille, les ont frappé.

Des policiers se sont rendus jeudi vers 12h40 dans un immeuble situé dans le quartier d'Outremeuse à Liège afin d'appliquer une ordonnance de capture qui concernait un des occupants des lieux. Une fois à l'intérieur, ils ont dû faire face à la famille propriétaire de l'établissement.



Le père âgé de 59 ans, la mère de 55 ans et leur fils âgé de 27 ans étaient visiblement contrariés par cette visite. Ils ont fait obstruction avant de porter des coups aux agents. L'un d'eux a été blessé et a reçu une incapacité de travail d'une durée de six jours. La famille a été interpellée. Les trois individus sont auditionnés.